Indian Railways announces timings of Fifteen pair of special trains (thirty trains)

New Delhi: Ministry of Railways (MoR) in consultation with Ministry of Health & Family welfare (MoHFW) and Ministry of Home Affairs(MHA) has decided that train services on Indian Railways shall be partially restored w.e.f. from 12th May 2020 in a graded manner.

Fifteen pair of special trains (thirty trains) shall be operated w.e.f. 12-05-2020 as per the details (timings, frequency) given under:

S.No. Train No From Dep.Time To Arr.Time Frequency 1 02301 Howrah 1705 New Delhi 1000 Daily 2 02302 New Delhi 1655 Howrah 0955 Daily 3 02951 Mumbai Central 1730 New Delhi 0905 Daily 4 02952 New Delhi 1655 Mumbai Central 0845 Daily 5 02957 Ahmedabad 1820 New Delhi 0800 Daily 6 02958 New Delhi 2025 Ahmedabad 1005 Daily 7 02309 Rajendranagar (T) 1920 New Delhi 0740 Daily 8 02310 New Delhi 1715 Rajendranagar (T) 0530 Daily 9 02691 Bengaluru 2030 New Delhi 0555 Daily 10 02692 New Delhi 2115 Bengaluru 0640 Daily 11 02424 New Delhi 1645 Dibrugarh 0700 Daily 12 02423 Dibrugarh 2110 New Delhi 1015 Daily 13 02442 New Delhi 1600 Bilaspur 1200 Biweekly 14 02441 Bilaspur 1440 New Delhi 1055 Biweekly 15 02823 Bhubaneswar 1000 New Delhi 1045 Daily 16 02824 New Delhi 1705 Bhubaneswar 1725 Daily 17 02425 New Delhi 2110 Jammu Tawi 0545 Daily 18 02426 Jammu Tawi 2010 New Delhi 0500 Daily 19 02434 New Delhi 1600 Chennai 2040 Biweekly 20 02433 Chennai 0635 New Delhi 1030 Biweekly 21 02454 New Delhi 1530 Ranchi 1000 Biweekly 22 02453 Ranchi 1740 New Delhi 1055 Biweekly 23 02414 New Delhi 1125 Madgaon 1250 Biweekly 24 02413 Madgaon 1030 New Delhi 1240 Biweekly 25 02438 New Delhi 1600 Secunderabad 1400 Weekly 26 02437 Secunderabad 1315 New Delhi 1040 Weekly 27 02432 New Delhi 1125 Thiruvananthapuram 0525 Triweekly 28 02431 Thiruvananthapuram 1945 New Delhi 1240 Triweekly 29 02501 Agartala 1900 New Delhi 1120 Weekly 30 02502 New Delhi 1950 Agartala 1330 Weekly

