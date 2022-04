In RMS 2022-23, 69.24 LMT wheat procured from 9 states (upto 17.04.2022)

New Delhi : Wheat procurement has recently commenced in Rabi Marketing Season 2022-23 in the States of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttrakhand, Chandigarh, Himachal Pradesh, Gujarat and Rajasthan. A quantity of 69.24 LMT of wheat has been procured upto 17.04.2022 benefitting 5.86 Lakh farmers with MSP value of Rs. 13951.41 crore.

The paddy procurement is progressing smoothly in Kharif Marketing Season (KMS) 2021-22 at MSP from farmers.

A quantity of 754.08 LMT of Paddy (includes Kharif Crop 750.95 LMT and Rabi Crop 3.14 LMT) has been procured in KMS 2021-22 upto 17.04.2022 in procuring States/UTs.

Till now about 108.90 Lac farmers have been benefitted with MSP value of Rs. 1,47,800.28 crore.

Wheat Procurement in RMS 2022-23 (upto 17.04.2022)/

As on 18.04.2022

State/UT Quantity of wheat Procurement (MTs) No of farmers benefitted MSP value (Rs. In Crore) पंजाब/PUNJAB 3216668 256070 6481.59 हरियाणा/HARYANA 2776496 215151 5594.64 कुल उत्तर प्रदेश Total U.P. 29794 5783 60.04 मध्य प्रदेश/M.P. 898679 108260 1810.84 राजस्थान/RAJASTHAN 544 46 1.10 उत्तराखंड/UTTRAKHAND 370 59 0.75 चंडीगढ़/CHANDIGARH 1085 180 2.19 गुजरात/GUJARAT 6 3 0.01 हिमाचलप्रदेश/HIMACHAL PR. 133 38 0.27 कुल योग/ALL INDIA TOTAL 6923775.8 585590 13951.41