IMD Predicts Very Heavy Rainfall in 6 Odisha Districts

The India Meteorological Department (IMD) has issued a yellow warning for heavy to very heavy rainfall in several Odisha districts.

Forecast:

Day 1 (until 08:30 IST, 01.08.2024) : Heavy rainfall (7 to 11 cm) : Mayurbhanj, Keonjhar, Balasore, Bhadrak, Kendrapara, Cuttack, Jajpur, Angul, Dhenkanal, Sundargarh, Jharsuguda, Sambalpur, Deogarh, Bargarh, and Jagatsinghpur.

: Day 2 (08:30 IST, 01.08.2024 to 08:30 IST, 02.08.2024) : Heavy to very heavy rainfall (7 to 20 cm) : Angul, Dhenkanal, Cuttack, Boudh, Sonepur, Sambalpur. Heavy rainfall (7 to 11 cm) : Bhadrak, Balasore, Jajpur, Kendrapara, Jharsuguda, Bargarh, Bolangir, Nuapada, Nayagarh, Khurda, Jagatsinghpur, Sundargarh, Deogarh, Keonjhar, Mayurbhanj, Kalahandi.

: Day 3 (08:30 IST, 02.08.2024 to 08:30 IST, 03.08.2024) : Heavy rainfall (7 to 11 cm) : Jharsuguda, Sundargarh, Bargarh, Keonjhar, Sambalpur, Deogarh.

:

Weather System: