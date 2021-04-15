Heavy rainfall very likely at isolated places over Odisha, Telangana, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal on 15th April

New Delhi: According to the National Weather Forecasting Centre of the India Meteorological Department (IMD):
All India Impact Based Weather Warning Bulletin
15 April (Day 1): ♦ Thunderstorm with lightning, hail & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph) very likely at isolated places over Telangana; with lightning, hail & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph) very likely at isolated places over Madhya Maharashtra, coastal Andhra Pradesh & Yanam, Odisha and Chhattisgarh; with lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph) at isolated places over Rayalaseema, Marathwada; with lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph) at isolated places over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad, Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi, West Uttar Pradesh, Vidarbha, Assam & Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal and Kerala & Mahe and with lightning at isolated places over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Konkan & Goa, Karnataka and Lakshadweep.
- Heavy rainfall very likely at isolated places over Odisha, Telangana, Karnataka, Kerala & Mahe and Tamilnadu, Puducherry & Karaikal.
Heat Wave conditions very likely in isolated pockets over Haryana and Saurashtra & Kutch.
16 April (Day 2): ♦ Thunderstorm with lightning, hail & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph) very likely at isolated places over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad; with lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph) at isolated places over Assam & Meghalaya; with lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph) at isolated places over Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura, Telangana, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal and Kerala & Mahe and with lightning at isolated places over East Madhya Pradesh, Vidarbha, Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Madhya Maharashtra, Marathwada, Odisha, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Rayalaseema, Arunachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Karnataka and Lakshadweep.
- Heavy rainfall very likely at isolated places over Coastal & South Interior Karnataka, Kerala & Mahe and Tamilnadu, Puducherry & Karaikal.
- Duststorm/Thunderstorm with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph) very likely at isolated places over West Rajasthan.
17 April (Day 3): ♦ Thunderstorm with lightning, hail & gusty wind (speed reaching 40-50 kmph) very likely at isolated places over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim; with lightning, hail & gusty wind (speed reaching 30-40 kmph) at isolated places over Jammu & Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Chandigarh & Delhi and Punjab; with lightning & gusty wind (speed reaching 40- 50 kmph) at isolated places over Rajasthan, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura; with lightning & gusty wind (speed reaching 30-40 kmph) at isolated places over West Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Gangetic West Bengal and Kerala & Mahe and with lightning at isolated places over Vidarbha, Bihar, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Coaatal & South Interior Karnataka, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal and Lakshadweep.
- Heavy rainfall very likely at isolated places over Jammu & Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Kerala & Mahe and Tamilnadu, Puducherry & Karaikal.
- Duststorm/Thunderstorm with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph) very likely at isolated places over Rajasthan.
18 April (Day 4): ♦ Thunderstorm with lightning, hail & gusty wind (speed reaching 30-40 kmph) likely at isolated places over Uttarakhand; with lightning & gusty wind (speed reaching 40-50 kmph) at isolated places over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura and Assam & Meghalaya; with lightning & gusty wind (speed reaching 30-40 kmph) at isolated places over Jammu & Kashmir, Ladakh, Gilgit- Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh & Delhi, Punjab, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Gangetic West Bengal and Kerala & Mahe and with lightning at isolated places over Bihar, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal and Lakshadweep.
- Heavy rainfall likely at isolated places over Jammu & Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Kerala & Mahe.
- Duststorm/Thunderstorm with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph) likely at isolated places over East Rajasthan.
- 19 April (Day 5): Thunderstorm with lightning & gusty wind (speed reaching 40-50 kmph) likely at isolated places over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura; with lightning & gusty wind (speed reaching 30-40 kmph) at isolated places over Gangetic West Bengal and Jharkhand and with lightning at isolated places over Arunachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal and Kerala & Mahe.
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