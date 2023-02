The Prime Minister, Narendra Modi has remarked that the Digital Library Gyan Kendra will greatly benefit the children in competitive examinations.

Quoting a tweet by Member of Parliament from Jaipur Rural, Rajyavardhan Singh Rathore, the Prime Minister tweeted;

“इस पहल से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा।”