Congress announces candidates for eight Lok Sabha seats in Odisha; 49 candidates for Odisha assembly polls

Bhubaneswar: Congress announces candidates for eight Lok Sabha seats in Odisha. Congress announces 49 candidates for Odisha assembly polls.

Congress candidates for Lok Sabha seats in Odisha:

1. Bargarh – Sanjay Bhoi

2. Sundargarh – Janardan Dehury

3. Bolangir- Manoj Mishra

4. Kalahandi – Draupadi Majhi

5. Nabarangpur – Bhujabal Majhi

6. Kandhamal- Amir Chand Nayak

7. Berhampur- Rashmi Ranjan Patnaik

8. Koraput- Saptagiri Ulaka

49 candidates for Assembly seats as announced by Odisha Congress:

1. Padampur – Tankadhar Sahu

2. Bijepur – Kishor Dafadar

3. Bargarh – Nipon Kumar Dash

4. Bhatli – Brahma Mahakud

5. Brajarajnagar – Kishore Chandra Patel

6. Talsara (ST) – Prabodh Tirkey

7. Sundargarh (ST) – Sudharani Raudia

8. Biramitrapur – Left to JMM

9. Raghunathpali (SC) – Gopal Das

10. Rourkela – Birendra Nath Pattnaik

11. Rajgangpur (ST) – Dr. CS Raazen Ekka

12. Bonai (ST) – Left to CPI-M

13. Loisingha (SC) – Om Prakash Kumbhar

14. Patnagarh – Anil Meher

15. Bolangir – Samarendra Mishra

16. Kantabanji – Santosh Singh Saluja

17. Nuapada – Sarat Pattanayak

18. Umarkote (ST) – Sanraj Gond

19. Jharigam (ST) – Harabati Gond

20. Nabarangpur (ST) – Dilip Pradhan

21. Dabugam (ST) – Dr. Lipika Majhi

22. Lanjigarh (ST) – Balabhadra Majhi

23. Junagarh – Tuleswar Naik

24. Dharmgarh – Rasmirekha Rout

25. Bhawanipatna (SC) – Sagar Charan Das

26. Narla – Bhakta Charan Das

27. Baliguda (ST) – Surada Pradhan

28. G. Udayagiri (ST) – Prafulla Chandra Pradhan

29. Phulbani (ST) – Prativa Kanhar

30. Kantamal – Manoj Kumar Acharya

31. Boudh- Naba Kumar Mishra

32. Banjanagar- Prasanta Bisoyi

33. Polasara- Agasti Barada

34. Kabisuryanagar- Chiranjeevi Bisoyi

35. Surada- Harikrishna Rath

36. Sanakhemundi- Ramesh Chandra Jena

37. Chikiti- Ravindra Nath Dyan Samantaray

38. Mohana –Dasarathi Gomango

39. Paralakhemundi- Bijay Patnaik

40 Gunupur- Satyajeet Samango

41. Bissam Cuttack- Nilamadhab Hikaka

42. Rayagada- Kadraka Allapaswamy

43. Laxmipur- Pabitra Saunta

44. Kotpad- Anama Dian

45. Jeypore- Tara Prasad Bahinipati

46. Koraput- Krushna Chandra Kuldeep

47. Pottangi- Ramchandra Kadam

48. Malkangiri- Mala Madhi

49. Chitrakonda- Mangu Khila