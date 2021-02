New Delhi: Centre approves 3 road projects of 6 Lane in Odisha. This includes the Dhanara-Hatibena section worth Rs 477.76 Cr, Hatibena-Badakumari section worth Rs 791.17 Cr & Karki-Kaliagura section worth Rs 498.51 Cr under Raipur-Visakhapatnam Economic corridor informed Union Min Nitin Gadkari.

