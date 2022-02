707.24 LMT of Paddy procured in KMS 2021-22 (up to 27.02.2022)

New Delhi : The paddy procurement is progressing smoothly in Kharif Marketing Season (KMS) 2021-22 at MSP from farmers, as was done in previous years.

A quantity of 707.24 LMT of Paddy has been procured in KMS 2021-22 up to 27.02.2022 in the procuring States/UTs of Chandigarh, Gujarat, Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Punjab, Uttar Pradesh, Uttrakhand, Telangana, Rajasthan, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal, NEF (Tripura), Bihar, Odisha, Maharashtra, Puducherry, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh.

Till now about 96.41 Lakh farmers have been benefitted with an MSP value of Rs. 1,38,619.58 crore.

Paddy Procurement in KMS 2021-22 (upto 27.02.2022)/ As on 28.02.2022)

State/UT Quantity of Paddy Procurement (MTs) No of the farmers benefitted MSP value (Rs. In Crore) ANDHRA PRADESH 3560032 547556 6977.66 TELANGANA 7022000 1062428 13763.12 ASSAM 50523 7612 99.03 BIHAR 4453762 635434 8729.37 CHANDIGARH 27286 1781 53.48 CHHATTISGARH 9201000 2105972 18033.96 GUJARAT 121865 25081 238.86 HARYANA 5530596 310083 10839.97 HIMACHAL PR. 27628 5851 54.15 JHARKHAND 373042 72877 731.16 J&K 40520 8724 79.42 KARNATAKA 112037 36927 219.59 KERALA 247321 98161 484.75 MADHYA PR. 4582610 661756 8981.92 MAHARASHTRA 1333414 469767 2613.49 ODISHA 5200081 1138157 10192.16 PUDUCHERRY 140 37 0.28 PUNJAB 18685532 924299 36623.64 NEF (Tripura) 31250 14575 61.25 TAMILNADU 1918889 291465 3761.02 UTTAR PRADESH 6493889 937104 12728.02 UTTRAKHAND 1156066 56034 2265.89 WEST BENGAL 547436 228369 1072.97 RAJASTHAN 7357 563 14.42 ALL INDIA TOTAL 70724277 9640613 138619.58